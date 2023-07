Rechter doet donderdag uitspraak over doorgaan concert Rammstein

Till Lindemann, leadzanger van Rammstein. Ⓒ ANP/HH

De rechter beslist donderdag voor 16.00 uur of de concerten van Rammstein in Groningen die avond en vrijdagavond door mogen gaan. De stichting Natuurbeschermingswacht in Meppel verzocht in twee spoedprocedures, bij de rechtbank Groningen en de Raad van State, de hiervoor afgegeven vergunningen en toestemming te schorsen.