Idris Elba schiet te hulp bij flauwgevallen fan

De voorstelling werd hervat toen de vrouw aangaf dat het weer prima met haar ging, zegt de directie van het Manchester International Festival, waar Tree twee weken lang te zien is in de Upper Campfield Market Hall. Idris Elba is de producent en regisseur van Tree.

„De vrouw zat vlak naast Idris in het publiek, dus hij heeft eerste hulp verleend en gewacht tot er professionele hulpverleners bij haar kwamen”, zegt de festivaldirecteur. „Ik geloof dat het weer goed gaat met de vrouw, maar het was zeker nuttig dat Idris er was om mee te helpen.”