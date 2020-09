Dit verzweeg Boris Becker: faillissement nu strafbaar feit!

Omdat Boom Boom Becker niet heeft meegewerkt met de dienst die toezicht houdt op zijn financiële handelen, heeft deze 19 aanklachten tegen hem ingediend. Dat bevestigt een woordvoerder van de dienst in Londen. „Aan een faillissementsprocedure moet men meewerken, dat is een plicht.” Niet meewerken is strafbaar.

Boris zou een woning in het Londense stadsdeel Chelsea niet aangegeven hebben, evenals onroerend vastgoed in Duitsland. Ook schulden van bijna 700.000 euro, geldsommen van 2 miljoen euro en bankrekeningen met 1,5 miljoen erop, werden niet gemeld. Naar verluidt zou hij ook zijn aandelen en bankrekeningen in België en op Guernsey verzwegen hebben.