Nick Schilder: ’Fuck de uiterlijke verzorging’

„Ik ga me niet elke dag scheren”, vertelt Schilder in Beau Monde over zijn nieuwe uiterlijk. „Maar ik zat gisteren nog een hele middag in de stoel bij de barbier - en dat was alleen voor mijn baard. (...) Voor een baard moet je dus echt ijdel zijn. Verder doe ik niet veel. In het verleden ging ik wel eens naar de schoonheidsspecialiste en ik ben een sucker voor massages.”

Schilder is tegenwoordig een stuk blijer met zijn uiterlijk dan tien jaar geleden. „Maar als ik een foto van mezelf zie bij De vrienden van Amstel met de jonge garde naast me, dan zie ik ineens dat ik niet meer de jongste ben. En dat is ook prima.”

Toch sluit hij niet uit dat hij ooit nog eens iets aan zich zou laten veranderen. „Cosmetische ingrepen heb ik nog niet laten en hoeven doen, maar ik sluit voor de toekomst niets uit. Liefst wel subtiel, dat je het niet ziet.”