Lucille Werner wenst Jan Versteegh veel succes

Bij een foto waarop te zien is dat ze een Lingobal vasthoudt, schrijft Lucille: „Een kusje erop! Je moet balletje 47 nog wel even komen ophalen bij me, anders kun je niet beginnen... Veel succes en P-L-E-Z-I-E-R.”

Lucille presenteerde het spelprogramma van 2005 tot en met 2014. De AVROTROS besloot in 2014 te stoppen met Lingo vanwege tegenvallende kijkcijfers.