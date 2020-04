Elton John doneert 1 miljoen dollar aan Aids Foundation

Elton John Ⓒ Getty Images

De hele wereld is momenteel in de ban van het coronavirus en veel beroemdheden en instanties hebben al gul gedoneerd voor de zorg daarvoor. Zo ook Elton John, maar de Britse superster wil niet alleen deze pandemie de wereld uitkrijgen. In de talkshow van Miley Cyrus op Instagram Live onthulde de zanger dat ook de ’vergeten’ ziekte aids nog veel zorg behoeft.