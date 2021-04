Rolf Sanchez kreeg miljoenenclaim na veroorzaken auto-ongeluk

In de aflevering, die nu al op Videoland te zien is, doet de zanger een heftige onthulling over een gebeurtenis die zijn leven op zijn kop zette. „Dat is echt wel een dieptepunt in mijn leven. Ik heb een heel zwaar auto-ongeluk gehad dat ik zelf heb veroorzaakt”, vertelt hij aan Art Rooijakkers over de crash waarbij hij enkele jaren geleden frontaal op een andere auto botste die stilstond doordat de bestuurster een beroerte had gehad.

„Ik zag het te laat en ik remde te laat en ik knalde vol op haar en op een gegeven moment werd ik wakker gemaakt door de ambulancemedewerkers en politie. Er waren wat mensen die hadden gezien dat zij stilstond, dus die mensen kwamen voor mij op”, vervolgt hij. Toch wordt hij schuldig bevonden en eist het slachtoffer uiteindelijk miljoenen smartengeld van hem. „Wat zij eiste kon gewoon niet voor wat ik niet expres had gedaan. Maar omdat ik toch schuldig was bevonden, omdat ik haar van achter had aangereden, werd het een procedure die heel lang heeft geduurd. Ik denk in totaal bijna twee jaar.”

’Gelukkig’ voor Sanchez bleek de vrouw zelf ook wat te verwijten, waarna het financiële aspect uiteindelijk door verzekeraars kon worden opgelost. „Omdat zij geen gordel om had en volgens mij de verzekering niet helemaal in orde was, werd ik kwijtgescholden”, legt hij uit. Op verzoek van zijn advocaten sprak Rolf nooit eerder over het ongeluk, iets waar hij het altijd moeilijk mee heeft gehad. „Ik heb altijd een glimlach opgezet, maar van binnen ging ik helemaal kapot”, vertelt hij emotioneel. „Ik hoop gewoon dat het nu goed met haar gaat.”