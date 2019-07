Zachary Levi verwacht Shazam! 2 zo snel mogelijk

„Ik heb binnenkort een gesprek met mijn bazen over wat het plan is en wat we gaan doen met de nieuwe film”, zegt Zachary op de CCXP-conventie in Keulen. „Iedereen die betrokken was bij de eerste film was erg blij met wat we daarmee gedaan hebben. Ze willen het de tweede keer nog beter doen. Op dit moment zijn ze al bezig met bespreken waar het vervolg over moet gaan.”

Shazam! gaat over de 14-jarige Billy Batson (Asher Angel), die in de volwassen superheld Shazam verandert als hij zijn naam uitspreekt.

Kool

Wanneer Shazam! 2 opgenomen gaat worden is nog niet bekend, maar Zachary verwacht in ieder geval dat het „zo snel mogelijk” gebeurt. „De kinderen groeien als kool, dus als we niet snel beginnen met filmen, zijn ze straks allemaal al volwassen”, grapt hij. Tijdens het filmen waren hoofdrolspelers Billy en zijn beste vriend Freddy (Jack Dylan Grazer) namelijk al zo hard gegroeid dat ze er heel anders uitzagen dan tijdens de start van de opnames.