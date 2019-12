’Wraak is de basis van alles’

De Deense thrillerschrijver Jussi Adler-Olsen woont een groot deel van het jaar in Barcelona. Ⓒ Foto Robin Skjoldborg

Het is een gesoigneerde heer die in de lobby zit van hotel De l’Europe, hartje Amsterdam. Strak getrimd baardje, twinkelende ogen. En voor dat getwinkel is alle reden, want de Deense thrillerschrijver Jussi Adler-Olsen is een van de best verkopende Scandinavische auteurs. In zijn Q-serie is nu het achtste deel verschenen: Slachtoffer 2117.