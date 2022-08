Voor deze ’gewone dingen’ heeft Shawn Mendes nu eindelijk tijd

„Ik neem veel tijd voor therapie en doe het gewoon rustig aan”, zei de zanger, die deze week zijn 24e verjaardag vierde. Mendes voegt daaraan toe dat hij ook veel meer tijd doorbrengt met zijn familie en dat hij nu dingen kan doen die de afgelopen jaren niet konden door zijn drukke schema. „Dingen als dineren met vrienden.”

De zanger liet eind vorige maand via sociale media weten dat hij de rest van zijn Wonder Tour annuleert vanwege zijn gezondheid. Hij zei toen dat optreden een te hoge tol van hem eist. Mendes zou op 15 en 16 juli 2023 met zijn Wonder Tour optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam.