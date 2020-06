Bonnie Pointer van The Pointer Sisters (69) overleden

Het nieuws is maandag door haar zus Anita bevestigd aan TMZ. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

De vier zusters Ruth, Anita, Bonnie en June begonnen hun zangcarrière in de jaren zestig in de kerk van hun vader. De zussen kwamen in 1971 als zanggroep samen om vervolgens als nostalgie-act tussen jazz, dixieland, bigband, funk, r&b en country grote successen te verzamelen.

In totaal namen ze vijf albums op, voordat Bonnie Pointer in 1978 de groep verliet om voortaan soloplaten op te nemen. Ze tekende bij Motown en bracht in 1978 en 1979 twee albums uit.