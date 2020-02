Zoveel verdienen Friends-acteurs in elk geval met reünie

Dat wordt gesteld als mininum bedrag, maar het werkelijke bedrag zou nog veel hoger kunnen liggen, als we geruchten mogen geloven die twee weken geleden de ronde deden. Deadline meldde toen dat Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry en David Schwimmer maar liefst tussen de 3 en 4 miljoen dollar betaald zouden krijgen voor hun eenmalige gezamenlijke terugkeer op de buis. The Wall Street Journal zei eerder deze maand dat de bedragen tussen de 2,25 miljoen en 2,5 miljoen dollar lagen.

Wat het bedrag ook precies is, in elk geval hebben de Friends-sterren flink onderhandeld om het onderste uit de kan te krijgen. Eerder zouden ze een bod van 1 miljoen dollar geweigerd hebben volgens The Wall Street Journal. Dat bedrag kregen de acteurs voor de laatste twee seizoenen van Friends per aflevering.