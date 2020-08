’Vlucht Juan Carlos is vernederende aftocht’

Juan Carlos in 2019 bij de Franse Open. Toen kon er nog gelachen worden. Ⓒ foto GETTY IMAGES

Madrid - De Spaanse koning Juan Carlos heeft zondag al zijn biezen gepakt en is uit Spanje vertrokken, volgens verschillende Spaanse media. De Spaanse media speculeren volop waar hij naar toe is gevlucht. Volgens Portugese media zou hij in Portugal zitten, in Estoril. Maar ABC nieuws zegt dat hij in de Dominicaanse Republiek zou verblijven, iets wat door steeds meer Spaanse media bevestigd wordt.