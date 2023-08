Euphoria-acteur Angus Cloud (25) overleden

„Vorige week heeft hij zijn vader begraven en hij worstelde intens met dit verlies. De enige troost die we hebben is de wetenschap dat Angus nu herenigd is met zijn vader, die zijn beste vriend was”, zegt zijn familie. „Angus was open over zijn strijd met zijn mentale gezondheid en we hopen dat zijn overlijden een herinnering kan zijn voor anderen dat ze niet alleen zijn en dit niet in stilte in hun eentje moeten uitvechten.”

Cloud was sinds 2019 te zien in Euphoria en speelde de rol van Fezco. Ook had de Amerikaanse acteur rollen in films als North Hollywood en The Line.

Bedroefde reacties

Castleden van de HBO-show Euphoria hebben bedroefd gereageerd op het overlijden van Angus Cloud.

Javon Walton, die in de serie de broer van Cloud speelt, plaatst een foto van hen beiden. „Rust zacht broer. Familie voor altijd”, schrijft hij daarbij.

Tekst gaat verder onder de foto.

Actrice Kathrine Narducci, die de grootmoeder van Cloud speelt, omschrijft hem op X als „een aardige prachtige ziel” die „te vroeg is heengegaan.” Storm Reid deelt een video van Cloud via Instagram. „De tranen stoppen maar niet”, schrijft ze erbij. Maddy Perez deelt een gebroken hartje via Instagram Stories.

Ter overweging: Praten over zelfmoordgedachten kan 24/7 via 113 of 0800-0113 en de chat op 113.nl