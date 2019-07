Meer dan Goud trekt 737.000 kijkers

In Meer dan Goud leven zes oud-topsporters een week onder één dak. Leontien van Moorsel, Erben Wennemars, Bas van de Goor, Hans van Breukelen, Kim Lammers en Elis Ligtlee kijken samen terug op hun leven in de topsport.

Sport scoorde vrijdag goed. NOS Studio Sport trok om 13.30 ruim 1,18 miljoen kijkers met de uitzending van de Tour de France. De Avondetappe, over diezelfde Tour, werd 's avonds bekeken door 1,17 miljoen mensen. Daarmee waren het de vierde en vijfde best bekeken programma's van de avond.

De top van de kijkcijferlijst werd vrijdag gedomineerd door de NPO. Alleen het Half Acht Nieuws van RTL 4 wist zich met 920.000 in de top tien te nestelen, de rest kwam van de NPO. Op de elfde plek volgde Ik weet er alles van, eveneens van RTL 4, met 659.000 kijkers. Het best bekeken programma van de avond was het NOS Journaal van 20.00 uur, met ruim 1,48 miljoen kijkers.