’Tom Cruise veroorzaakte chaos tijdens jubileum koningin Elizabeth’

Het festijn was de eerste van een aantal grote evenementen vanwege koningin Elizabeths 70-jarig jubileum op de Britse troon. De vorstin werd getrakteerd op een spectaculair programma met paardenshows, militaire parades en optredens van artiesten van over de hele wereld. Onder meer Helen Mirren, Joan Collins en Tom Cruise waren ook aanwezig. Die laatste zou echter voor flink wat opschudding hebben gezorgd.

Tijdens het interview zondagavond met Schofield liet Cruise weten zich vereerd te voelen dat hij was uitgenodigd omdat hij de koningin erg bewondert, maar dat weerhield hem er niet van zijn eigen plan te trekken. Schofield vertelt in This Morning dat hij de acteur een ’klasse vent’ vindt, maar: „Hij veroorzaakte absolute chaos in Windsor.”

Volgens de presentator had Cruise besloten op eigen houtje naar de studio te lopen, geheel tegen het protocol in. „De politie moest meteen ingrijpen om de ontstane drukte in goede banen te leiden.” Toch omschrijft de presentator Cruise als een ’verrukkelijke man’. „Toen we hem wilden interviewen, ging hij naar beneden om iedereen te ontmoeten. Hij liep verschillende ruimtes binnen en maakte met iedereen oogcontact.”