Voormalig ’verslavingsgoeroe’ Keith Bakker: ’Ik ben geen roofdier’

Bakker kreeg in maart 2021 4,5 jaar celstraf voor verkrachting van het meisje, destijds nog geen achttien jaar oud. Volgens de rechtbank isoleerde hij het slachtoffer volledig en maakte hij haar zowel emotioneel als financieel afhankelijk, een setting waarin ook gedwongen seksueel contact zou zijn ontstaan. Daarnaast bepaalde de rechtbank dat hij wegens het overtreden van een opgelegd beroepsverbod 88.500 euro moest terugbetalen aan de Staat.

De 61-jarige Bakker ging in beroep tegen de uitspraak, net als het Openbaar Ministerie. Dat had zes jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist, plus een hernieuwd beroepsverbod van dertien jaar. Het OM is het met name oneens met de beslissing van de rechtbank geen tbs met dwangverpleging en geen beroepsverbod op te leggen, aldus de aanklaagster woensdagochtend.

Voor het hof zei Bakker zich bij de rechtbank ’onvoldoende gehoord’ te hebben gevoeld. „Dat ik seks met dit meisje heb gehad voor haar achttiende verjaardag is totaal onwaar. Hetzelfde geldt voor de beschuldiging dat ik haar afhankelijk heb gemaakt. De rechtbank heeft veel bewijzen daaromtrent die wij hebben aangevoerd zonder meer van tafel geveegd.”

Bakker was eerder in aanraking gekomen met justitie vanwege seksuele misdrijven. In 2012 veroordeelde de rechter hem tot vijf jaar cel en een beroepsverbod wegens misbruik van een aantal meisjes en vrouwen. Hij werkte daarvoor als hulpverlener en opende in 2004 een afkickkliniek. Hij verscheen veelvuldig op televisie, onder meer als ervaringsdeskundige en als coach van probleemjongeren.

De strafeis in de beroepszaak volgt naar verwachting in de loop van de middag.