Raad voor de Journalistiek gaat in gesprek met BnnVara

Dat heeft RvJ-voorzitter Frits van Exter gemeld. BnnVara wil in overleg treden over aanpassingen in de werkwijze van de raad. Van Exter vindt het wel jammer dat de omroep dit pas aangeeft nadat een oordeel over een uitzending kennelijk slecht is gevallen. De raad meent dat het in alle zorgvuldigheid tot zijn conclusie is gekomen.

Onlangs oordeelde de raad dat een Zembla-uitzending onzorgvuldig en eenzijdig was gemaakt. De omroep was het daar niet mee eens.

Onevenwichtig en tendentieus

Het ging daarbij om de aflevering De afvaldump door Rijkswaterstaat (deel 1). Volgens de Raad voor de Journalistiek was de berichtgeving daaromheen ’deels onzorgvuldig, eenzijdig, onevenwichtig en tendentieus’. Volgens BnnVara bevestigt dit oordeel dat de raad ’onvoldoende is uitgerust om onderzoeksjournalistieke producties te beoordelen.’

„Deze zorgelijke constatering is niet alleen voor het programma Zembla schadelijk”, aldus Gert-Jan Hox, directeur content van BnnVara. „Daarom hebben we, na overleg met de journalistieke redacties, besloten om de raad voorlopig niet meer te erkennen, ook niet voor onze andere journalistieke programma’s.”