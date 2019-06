April Darby zet vooral vocaal een sterke Aida neer. Ⓒ Foto Diana Vellema

Er gaat een zucht van ontroering door het publiek wanneer bij de aankondiging van Aida in concert de naam van Martine Bijl valt. Zij vertaalde destijds de Disney-musical van Tim Rice en Elton John, die in 2001 in het Circustheater in Scheveningen in première ging.