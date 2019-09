Glennis Grace aan de bak met eigen werk

Over haar aankomende plaat kan de zangeres echter nog niets verklappen, maar de eerstvolgende single wordt waarschijnlijk Engelstalig. „Maar het zou ook zomaar kunnen dat er een te gekke Nederlandstalige song voorbij komt waarvan ik denk: die moeten we uitbrengen.”

Hoewel Glennis zich eerst nog focust op haar Whitney-concerten gaat ze daarna na een korte vakantie weer schrijven. „En dan komt er hopelijk een eigen concert. De clubtournee komt er ook weer aan, die gaan we binnenkort aankondigen.”

Idool

Maar eerst zijn er nog de Whitney-shows. Voor de voorlopig laatste keer duikt ze in het repertoire van haar grote idool. „Ik zeg niet dat we het nooit meer gaan doen, want zulke concerten kan je altijd terugbrengen, maar voorlopig zijn dit de laatste.”

Ook vorig jaar stond Glennis op het podium met Whitney’s grootste hits, toen was de AFAS Live in Amsterdam aan de beurt. Het Rotterdamse publiek krijgt vrijdag en zondag wel een hoop andere liedjes te horen. „Er zitten acht nieuwe nummers in. We kregen heel veel feedback van mijn publiek dat graag bepaalde nummers wilde horen en daar hebben we wel naar geluisterd.”

Got Talent

Kiezen tussen alle hits was wel behoorlijk lastig. „Je moet wikken en wegen en dan is het toch echt kill your darlings.” Glennis is blij dat ze ook hebben gekozen voor meer duetten die ze gaat zingen met gastartiesten als Edsilia Rombley, Do en Alain Clark. „We hebben voor de aankomende shows een hele mooie setlist.”

Whitney speelde een jaar geleden ook een belangrijke rol bij Glennis’ deelname aan America’s Got Talent. Voor haar auditie van Run To You kreeg ze een staande ovatie en wist ze het uiteindelijk tot de halve finale van de talentenjacht te schoppen. Nu er wat meer tijd is verstreken, beseft Glennis pas echt wat een achtbaan die periode is geweest. „Dat heb je helemaal niet door als je er middenin zit, dat komt pas achteraf. Nu denk ik af en toe: jeetje Glen, je hebt het wel gewoon gedaan.”

Ze had de ervaring voor geen goud willen missen. „Natuurlijk zijn er wel ineens een stuk meer mensen die naar je kijken, maar ik ben zangeres en waar een podium is, is een podium. Ik ben er zo door gegroeid, ik weet meer wat ik wil en heb geleerd dat ik ook geliefd ben aan de andere kant van de wereld.”