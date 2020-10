Carré opent deuren voor ’Blindness’

Koninklijk Theater Carré, dat na de persconferentie de deuren sloot, gaat vanaf 31 oktober tijdelijk weer open voor open voor de innovatieve Britse geluids- en lichtinstallatie ’Blindness’.

The Donmar Warehouse was het eerste theater op het Londense West End dat na vijf maanden weer open ging voor publiek. De licht- en geluidsinstallatie ’Blindness’ is een door toneelschrijver Simon Stephens gemaakte bewerking van de gelijknamige roman van Nobelprijswinnaar José Saramago en gaat over een blindheidsvirus dat zich razendsnel door een stad verspreid. In Nederland maakte Thibaud Delpeut van Theater Utrecht al eens een indringende bewerking van het stuk onder de titel ’Stad der blinden’, maar het was nog nooit eerder zo actueel als nu.

„De samenwerking met het team van The Donmar Warehouse geeft ons enorm veel energie en een lichtpunt in deze bizarre tijden. Nu kunnen we toch wél een bijzondere theaterervaring presenteren, voor 30 mensen op het toneel van Carré. Het verhaal is zo actueel, en de gekozen vorm innovatief en indringend. De juiste voorstelling op het juiste moment”, aldus Madeleine van der Zwaan, directeur Koninklijk Theater Carré.

Slechts dertig bezoekers nemen plaats op het podium van Carré en ervaren de wereld van ’Blindness’ individueel met een koptelefoon op. Actrice Juliet Stevenson leidt je door het verhaal, zowel als verteller, maar ook als doktersvrouw. Op een kruispunt in een stad in het hart van Europa springt het stoplicht op groen. Maar één auto blijft staan. Geen pech. De bestuurder is plotseling blind geworden. Binnen enkele uren wordt duidelijk dat deze blindheid besmettelijk is en de epidemie verspreidt zich door de stad als een olievlek. De regering probeert het virus in te dammen door de besmette blinde mensen in een leegstaand pand te plaatsen en hen daar in quarantaine te houden. Maar hun beleid is zinloos. De stad is in paniek.