’De vloek van Glee slaat weer toe’

De show, die draaide van 2009 tot 2015, kreeg in 2013 zijn eerste tegenslag te verwerken toen hoofdrolspeler Cory Monteith overleed na een overdosis drugs en alcohol. De toen 31-jarige acteur worstelde al langere tijd met een verslaving en was daar voor zijn dood ook open over. Cory’s personage Finn Hudson werd vanwege zijn overlijden uit de serie geschreven, maar de makers onthulden nooit hoe Hudson aan zijn einde kwam.

In 2017 kwam acteur Mark Salling in opspraak toen bleek dat hij in het bezit was van kinderporno. Een jaar eerder had een vrouw hem beschuldigd van seksueel misbruik, maar vanwege onvoldoende bewijs werd dat nooit een zaak. Salling, Noah Puckerman in de serie, werd wel gearresteerd voor het bezit van kinderporno. Hij bekende begin 2018 schuld en pleegde in afwachting van de rechtszaak nog geen maand later zelfmoord op 35-jarige leeftijd.

Huiselijk geweld

Rivera (Santana Lopez) kwam in 2017 ook in het nieuws toen ze werd gearresteerd voor huiselijk geweld. Ze zou haar toenmalige echtgenoot Ryan Dorsey hebben geslagen. Hij trok een jaar later zijn aanklacht in, maar hun huwelijk was wel voorbij: Rivera en Dorsey scheidden in 2018.

Meeste recent was de opschudding rondom Lea Michele (Rachel Berry). Zij kwam vorige maand in opspraak vanwege pesterijen, vermeend racistische uitspraken en haar divagedrag op de set van Glee.

Ware hel

Voormalig Glee-collega Samantha Ware (Jane Hayward) sprak zich als eerste uit dat het op zijn zachtst gezegd geen pretje was om met Lea te werken. Daarna vielen verschillende andere oud-collega’s haar bij. Ware stelde zelfs dat ze zo respectloos werd behandeld dat ze naar eigen zeggen ’door een ware hel’ ging. Michele maakte via sociale media haar excuses, waar het sindsdien doodstil rondom haar is.

Sinds woensdagmiddag wordt Rivera vermist. De 33-jarige actrice verdween tijdens een boottochtje met haar zoontje op Lake Piru, een groot stuwmeer in Californië. De politie trof het jongetje alleen aan in de boot. Een grote zoekactie naar Rivera heeft tot dusver niets opgeleverd. De autoriteiten vrezen dat ze niet meer leeft.