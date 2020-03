Will Smith voelt zich verantwoordelijk voor verkeerde info over corona

In de meest recente aflevering van Red Table Talk bespreken Will Smith, zijn vrouw Jada Pinkett-Smith, dochter Willow, zoon Trey en Jada’s moeder Adrienne Banfield-Jones de pandemie. Jaden moest verstek laten gaan. „Hij heeft veel gereisd en zijn grootste zorg was zijn oma, dus heeft hij besloten binnen te blijven en volgt hij de regels op”, legt Jada uit.

Terwijl het gezin hun gedachten over het virus bespreekt, geeft de vrouw van Will toe dat ze gelooft dat ook haar gezin beter in beeld moet krijgen wat de ziekte inhoudt. „Net als andere families over de hele wereld proberen we alle informatie over COVID-19 te krijgen.”

Will vreest dan ook dat hij er debet aan is dat mensen een verkeerd beeld hebben van corona. „Ik wilde dit doen omdat ik in 2008 I Am Legend maakte en ik voel me verantwoordelijk voor veel van de verkeerde informatie”, vertelt hij. I Am Legend vertelt het verhaal van een wetenschapper die de laatste menselijke overlevende is van een dodelijk virus. Wel zijn er tal van gemuteerde slachtoffers. Hij wil aan de hand van zijn eigen bloed een medicijn vinden.

Het gezin hoopt met deze aflevering anderen te helpen en aan het praten te krijgen over het virus en wat het allemaal betekent.