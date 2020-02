Ruim 1,8 miljoen mensen zien Sophia The voice of Holland winnen

Winnares Sophia tijdens de finale van The voice of Holland. Ⓒ ANP

Meer dan 1,8 miljoen tv-kijkers hebben vrijdagavond gezien hoe zangeres Sophia de winnaar werd van The voice of Holland op RTL 4. Met haar zelfgeschreven nummer Alaska versloeg ze in de finale haar concurrenten Stef, Daphne en Emma, en sleepte onder meer een platencontract en 50.000 euro in de wacht.