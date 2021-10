Producer zou Rehab geweigerd hebben als hij wist van verslaving Amy Winehouse

Terwijl ze samen in de studio werkten, had Ronson niet het idee dat het slecht ging met Winehouse. Volgens hem zou Rehab, waarin Winehouse zingt over het weigeren van een opname in een ontwenningskliniek, anders nooit zijn uitgekomen. „Als ik had vermoed dat het slecht met haar ging, had ik niet gezegd ’Kom, laten we een grappig liedje maken over niet naar rehab gaan’.”

Winehouse worstelde gedurende haar carrière lange tijd met een drugs- en alcoholverslaving. De zangeres werd op 23 juli 2011 op 27-jarige leeftijd dood aangetroffen in haar appartement in Londen. Ze overleed aan de gevolgen van een alcoholvergiftiging.