Gevonden lichaam in bergen is van acteur Julian Sands

Wandelaars vonden het lichaam in de regio waar Sands 13 januari verdween. De 65-jarige acteur ging wandelen in een bergachtig gebied in San Bernardino, in de Amerikaanse staat Californië. De zoektocht naar de Brit werd gehinderd door slecht weer.

Sands begon zijn filmcarrière met het spelen van diverse bijrollen. In 1984 speelde hij in de films Oxford blues en The killing fields. In 1985 speelde hij een hoofdrol in de film A room with a view, wat zijn doorbraak betekende.