Prinses Elisabeth valt op bij dankdienst

De prinses koos, net als haar moeder, voor een jurk van Natan. „Een zijden jurk, crépon mousseline met bloemenprint, gesmokte kraag en opvallende mouwen in de kleur ecru”, liet het Belgische modehuis, dat ook koningin Máxima tot haar vaste klanten rekent, weten aan koningshuisverslaggever Wim Dehandschutter. Ook Elisabeths schoenen, torenhoge blauwe stiletto’s, vielen op.

Voor koningin Mathilde maakte Natan ’een jurk met tailleriem in geborduurde guipure geglansd met zijde, met opstaande kraag en geknipte draden in de kleur terracotta’. Mathilde koos voor een hoed van Fabienne Delvigne, de Belgische hoedenmaakster bij wie ook Máxima geregeld aanklopt. Delvigne maakte voor Mathilde een hoofddeksel van natuurlijke vezels, geïnspireerd op het bladmotief op de kant van haar jurk.

De nationale feestdag van België, 21 juli, begint voor koning Filip en zijn gezin traditiegetrouw in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel. Daar woonde het koninklijk gezin een Te Deum bij. Na afloop van de dankdienst volgde het traditionele ’volksbad’, waarbij de tijd wordt genomen voor het publiek dat buiten de kathedraal op de koninklijke familie wacht. Tijdens de korte ontmoetingen worden vaak veel cadeaus overhandigd, zo ook zondag. Koningin Mathilde kreeg zelfs een cadeau uit Nederland. Royaltyfan Bjorn Hoex was naar Brussel afgereisd om een portret van de Belgische koningin te overhandigen.