Mocro maffia-ster Robert de Hoog: ’Tatta gaat wankelen’

Robert de Hoog (r.) over zijn alter ego Tatta: „Hij fungeert heel goed als hitman, maar de baas zijn is natuurlijk wat anders.” Ⓒ Videoland

Een aantal keer per dag wordt acteur Robert de Hoog vrolijk begroet op straat als zijn fictieve karakter Tatta (straattaal voor ’witte man’) uit de serie Mocro maffia. „Ik ben ook maar een soort kakker die in een goede buurt in Amsterdam woont, ik ben niet die jongen. Maar het is wel heel positief dat mensen het kennelijk zo geloofwaardig vinden dat ze erin meegaan. Vind ik wel een compliment.”