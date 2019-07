Ruben Nicolai met quiz richting miljoen kijkers

Niet eerder stemden zo veel tv-kijkers af op de quiz die in het gat is gesprongen dat Goede tijden, slechte tijden achterliet in verband met de zomerstop.

Ik weet er alles van ging maandag van start met 791.000 kijkers. Daarmee scoorde het programma al beter dan GTST, dat de laatste maanden minder bekijks trok. De soap was in zijn hoogtijdagen goed voor ruim 1,8 miljoen kijkers, maar trok het afgelopen seizoen aanzienlijk minder kijkers. Er wordt zelfs gespeculeerd over een verhuizing van GTST, dat sinds 1990 op RTL 4 te zien is.

De zomerquiz staat op de vijfde plek van best bekeken programma’s van woensdag. De kijkcijferlijst wordt aangevoerd door het NOS Journaal van 20.00 uur, dat 1.862.000 kijkers trok.