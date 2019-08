Visitekaartje voor kasteelmusea

Gastconservator Jochem van Eijsden geeft bezoekers uitleg over o.a. de buste van Belle van Zuylen. Ⓒ Foto’s Theo Scholten

Bijna een jaar geleden ging Museum Oud Amelisweerd (MOA) failliet. Langdurige leegstand dreigde voor het fraaie buiten in Bunnik, dat ooit het zomerhuis van koning Lodewijk Napoleon was en befaamd is om zijn unieke Chinese behangsels. Maar net voordat de gemeente Utrecht een contract met een anti-kraakorganisatie wilde ondertekenen, dook een redder in nood op. Onder regie van Huis Doorn hebben vier kasteelmusea het landhuis nieuw leven ingeblazen.