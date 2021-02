Rechter stelt Estelle Cruijff in het gelijk

Parson claimde dat Estelle een betalingsachterstand van 160.000 euro bij hem had. Hij leende haar in 2017 een bedrag van 1,2 miljoen die de socialite in een appartement van diezelfde zakenman stak. De twee hadden een vriendschappelijke relatie en afgesproken werd dat Estelle maandelijks zo’n 6000 euro zou aflossen.

Estelle kon dat echter niet ophoesten en leefde zo’n twee jaar lang van een toelage van Parson. Er werden geen concrete afspraken gemaakt over wanneer Estelle zou beginnen met aflossen. Volgens de rechter is vanwege de mondelinge afspraken geen sprake van een betalingsachterstand.

Parson moet op last van een dwangsom het beslag op haar woning opheffen.

Dubai

Half januari diende de rechtszaak, maar daar was Estelle zelf niet bij. De socialite bracht haar tijd door in Dubai met Lil’ Kleine en Jaimie Vaes. Op Instagram deelde ze diverse foto’s van zichzelf in het zonnige land.