Vijf jaar lang zaten B&B-uitbaters Ingrid en Arnold op Spaanse berg ’gevangen’ Ik Vertrek-avontuur werd nachtmerrie

Door Harrie Nijen Twilhaar Kopieer naar clipboard

Tien jaar geleden vertrokken Arnold en Ingrid met hun gezin naar Spanje. Hun droom werd een nachtmerrie, maar nu schijnt de zon weer in hun leven. Ⓒ Eigen foto

Voor Ingrid en Arnold van Dongen, die in 2011 meededen aan de televisiehit Ik Vertrek, werd hun avontuur één grote nachtmerrie. Een bosbrand in de buurt van hun bed & breakfast veroorzaakte in 2015 weliswaar geen schade, maar gooide wel figuurlijk roet in het eten. ’Ineens’ bleken hun vergunningen niet meer in orde. Na een strijd van vijf jaar (!) met de Spaanse overheid mogen ze nu eindelijk weer open. „We zijn er psychisch bijna aan onderdoor gegaan.”