Spuiten en Slikken-docu duikt in onzekerheden bij mannen

Volgens onderzoek van Spuiten en Slikken en 3Vraagt zijn ruim vier op de tien Nederlandse mannen onzeker over hun uiterlijk. Dat heeft vooral betrekking op hun lichaam (48 procent), geslachtsdeel (23 procent) en gezicht (22 procent). Een andere opmerkelijke uitkomst van het onderzoek is dat 58 procent van de ondervraagde mannen minstens één negatieve gedachte per week heeft over zijn uiterlijk, en 24 procent heeft dat dagelijks.

In de Spuiten en Slikken documentaireserie Mooi, Man onderzoekt Stijn de Vries het mannelijk schoonheidsideaal en zijn eigen onzekerheden op dit gebied. Op zijn vijftiende zocht hij al uit hoe duur het is om een neusverkleining te ondergaan en nog steeds is hij onzeker over zijn lichaam: de terugtrekkende haargrens, zijn kaaklijn, zijn armen en zijn slungelige lijf. Sinds 1997 is het aantal cosmetische ingrepen onder mannen met 325% gestegen. In deze vierdelige documentaireserie onderzoekt hij waar het nieuwe schoonheidsideaal onder mannen vandaan komt en of het je gelukkiger maakt om daaraan toe te geven.

Perfectie

„Ik heb het nooit met andere mannen over onzekerheid. Wij ’horen’ immers stoer te zijn: handen vuil, schouders recht, spieren opgepompt en emoties weggestopt. Maar wat gebeurt er als ik het gesprek begin? Ondertussen streef ik in deze serie naar mijn vorm van perfectie. Ga ik me beter voelen als ik dat gespierde lichaam en die strakkere kaaklijn heb? Dat ga ik uitzoeken”, aldus De Vries.

Hiervoor spreekt hij onder meer een bodybuilder die anabolen gebruikt, doet hij een naaktshoot met iemand die actief is op OnlyFans en spreekt hij met een man die leed aan body dysmorphic disorder, een stoornis in de lichaamsbeleving, waardoor je jezelf anders ziet dan dat je er daadwerkelijk uitziet. Maar ook de ‘normale’ jongeman komt aan bod, zij bespreken voor de spiegel hun onzekerheden. De documentaire is vanaf dinsdag 2 augustus om 17.00 uur te zien op het YouTube-kanaal van Spuiten en Slikken.

De 24-jarige De Vries maakte eerder de serie Jong Geleerd, Nooit Gedaan. Daarin vertelt de maker over zijn maagdelijkheid en onderzoekt hij het taboe rondom maagd zijn.