Tieneracteur Logan Williams (16) onverwacht overleden

Het afscheid van Williams valt de familie van de tiener erg zwaar. Door de social distancing maatregelen die momenteel van kracht zijn om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het voor de familieleden niet mogelijk om op een normale manier steun te vinden bij elkaar. „Ik kan mijn ouders niet knuffelen die hun enige kleinzoon zijn verloren”, vertelt Williams moeder aan de krant. „Het is hartverscheurend.”

Collega-acteur Grant Gustin, die de hoofdrol speelt in The Flash, schrijft op Instagram: „Ik hoorde net het vreselijke nieuws dat Logan Williams is overleden. Deze foto werd genomen tijden de opnames van de allereerste aflevering in 2014. Ik was niet alleen onder de indruk van Logans acteertalent, maar ook van zijn professionaliteit op de set.”