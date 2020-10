Bram van der Vlugt: ’Roetveegpiet is het nieuwe normaal’

De 86-jarige acteur is vanaf komende week in de bioscoop te zien in De Grote Sinterklaasfilm. Hij vindt het raar dat er nog steeds mensen in Nederland zijn die claimen dat piet gitzwart zou moeten zijn. „Roetveegpiet is het nieuwe normaal”, beklemtoont hij. „Of pieten met helemaal geen vegen. Of meisjespieten met paardenstaarten. Deze pieten zijn het nieuwe normaal, net zoals corona het nieuwe normaal is.”

Van der Vlugt heeft nooit zo goed gesnapt waarom mensen willen vasthouden aan de traditionele Zwarte Piet. „Ik heb vanaf 1986 met Sinterklaas te maken”, vertelt hij. „En in die hele periode hebben wij bij de intochten de term Zwarte Piet nooit gebruikt. Dat woord is nooit voorgekomen. De kleur van de pieten moet niet verwijzen naar vroeger, niet naar ons koloniale verleden.”

Erica Terpstra

In De Grote Sinterklaasfilm zitten meer prominenten. Peter R. de Vries is voor het eerst in ruim vijf jaar weer in de bioscoop te zien, in de rol van rechercheur. Ook VVD-coryfee Erica Terpstra speelt mee en is te zien als burgemeester. In de nieuwe film moet Sinterklaas gaan kamperen omdat zijn kasteel niet meer aan de moderne bouweisen zou voldoen.

Zowel Erica als Peter hadden niet meegedaan aan De Grote Sinterklaasfilm als er Zwarte Pieten in hadden gezeten. „Toen ik gebeld werd om mee te doen had ik onmiddellijk twee vragen”, vertelde de oud-topsporter aan tafel bij Jinek. „Wat doen we met corona? Want we kunnen niet op anderhalve meter met Sinterklaas praten. En wat doen we met de Zwarte Pieten?” Gelukkig voor Terpstra komen er in de nieuwe film helemaal geen Pieten voor. „En ook geen knechten, maar medewerkers. Hij geeft een groots feest en dat kan hij alleen maar doen met medewerkers.”

Volgens Erica, die in de nieuwe Sintfilm burgemeester speelt, is Zwarte Piet nooit racistisch bedoeld. „Mensen die nog steeds aan die traditie hangen zijn voor mij ook geen racisten. Maar als je weet dat mensen gekwetst worden en gepest worden met Zwarte Piet, dan kun je toch compassie hebben?”