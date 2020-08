Katja Schuurman deelt nieuwe foto’s van pasgeboren dochter

„Gefeliciteerd allerliefste Coco Loulou! Je bent een hele week oud. En je papa en mama en grote zus zijn tot over hun oren verliefd op jou. Wat ben jij lief en betoverend en ontroerend en niet te doen zo schattig”, schrijft Katja.

Ze voegt daar aan toe: „En je doet het allemaal zo goed; slapen, mama’s borsten leegdrinken, kirren, lachen, knuffelen. Zelfs als je huilt omdat je krampjes hebt of het gewoon even niet meer weet, lopen onze harten over; je bent een grote liefdesbom. Ik was vergeten dat ook deze babyfase zo’n groot feest is!”

Het is het eerste kindje van Katja en haar man Freek van Noortwijk samen. Uit haar relatie met Thijs Römer heeft ze nog een dochter: Sammie (10).