Suzan en Freek openhartig over kinderwens

„Wij willen ook wel, maar nu nog niet”, vertelt Freek. Suzan voegt daar aan toe: „Praktisch gezien zeg ik: we wachten nog twee jaar. Het is fijn dat we nu nog even alleen maar egoïstisch aan onszelf hoeven te denken.”

Toch zou ze het niet erg vinden als ze plotseling in verwachting blijkt te zijn. „Maar misschien blijk ik volgende week zwanger en dan ben ik ook blij. Ik ga niet plannen: eerst Ziggo Dome en dan een kind. Het komt wanneer het komt."

Het zangersduo is al sinds hun tienerjaren een koppel, ze leerden elkaar op de middelbare school in de Achterhoek kennen.