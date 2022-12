Tom Hardy vervult laatste wens van zieke vrouw met videobelletje

„Hij heeft mijn dag goed gemaakt en me voor even op een voetstuk gezet. Dat is meer dan ik had durven dromen”, zegt Shaw in gesprek met de BBC. „Hij sprak met me alsof ik zijn vriend was, ik ben zo’n grote fan van hem. Ik heb al zijn films gezien tijdens de coronalockdown. Ik ben dol op hem.”

Het hospice had via Facebook een oproep gedaan aan Hardy om met hem in contact te komen in het kader van de laatste wens van Shaw. Binnen een paar uur was het bericht bijna 3000 keer gedeeld en waren er honderden reacties op gekomen.

In een reactie laat het hospice weten „weggeblazen te zijn door de steun en vriendelijkheid” van Hardy. „Jo-Anne en haar familie kunnen je hiervoor niet genoeg bedanken.” Hardy zelf noemde Shaw tijdens het videobelletje onder meer „een zeer populaire dame.”