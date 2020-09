Chantal Janzen: ik kon Oh, wat een jaar! niet weigeren

„Toen RTL me benaderde voor het programma, kon ik geen nee zeggen”, vertelt Chantal aan Televizier. „Het heeft alles waar ik ooit voor ben opgeleid: zingen, dansen en acteren. Dat is heerlijk om te doen.”

Pijnlijk

Het zit Linda niet lekker dat Chantal haar programma overneemt. Aan Shownieuws liet ze in juni weten: „Het is pijnlijk en het enige wat ik kan zeggen, is dat als de situatie omgekeerd was geweest ik dat niet gedaan had. Maar formeel mag het door een uitspraak van de rechter, dus dan moet je je erbij neerleggen.”

Na Linda’s overstap van RTL 4 naar SBS6 ontstond er getouwtrek tussen de zenders over een aantal contractuele afspraken rondom haar programma’s. Oh, wat een jaar! en Weet ik veel mocht ze niet meenemen naar haar nieuwe werkgever.