Belgische prinses Maria-Laura en William getrouwd in Brussel

Voor de kerkelijke inzegening ging de 34-jarige Maria-Laura gekleed in een op maat gemaakte witte japon van Vivienne Westwood. De jurk van het Britse modehuis had een sleep van vier meter. Op haar hoofd droeg de prinses de Savoy-Aosta diamanten tiara, zo liet de woordvoerder van het paar zaterdag weten aan Het Laatste Nieuws.

(Tekst loopt door onder de foto.)

Ⓒ REUTERS

Behalve koning Filip en koningin Mathilde en hun vier kinderen waren er nog veel meer koninklijke gasten bij de huwelijksvoltrekking aanwezig. Uiteraard waren prinses Astrid en prins Lorenz er als ouders van de bruid bij, net als haar grootouders koning Albert en koningin Paola. Ook de nog niet zo lang geleden tot de koninklijke familie toegetreden prinses Delphine was van de partij. Zij had haar man Jim O'Hare en hun twee kinderen Josephine en Oscar meegenomen.

(Tekst loopt door onder de foto.)

Ⓒ EPA

Maria-Laura is als dochter van de jongere zus van koning Filip een relatief onbekend lid van de Belgische koninklijke familie. De prinses woont en werkt in het dagelijks leven in Londen en is negende in de lijn van de Belgische troonsopvolging.