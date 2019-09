Prins Charles racet door regio Arnhem

De Polen zijn met name door de Britse bevelhebbers lang gezien als de ’zondebok’ van het mislukken van de bevrijdingsoperatie Market Garden, waar de Slag om Arnhem deel van uitmaakte.

Charles begint zijn bezoek op de Ginkelse Heide in Ede. Daarna gaat hij naar de Eusebiuskerk in Arnhem om vervolgens een krans te leggen bij het Polenmonument in Driel. Tenslotte bezoekt hij het Airbornemonument De Naald in Oosterbeek en bekijkt daar ook het Airborne Museum. Dat is gehuisvest in villa Hartenstein, het Britse hoofdkwartier in 1944.