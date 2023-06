Overleden S Club 7-zanger Paul Cattermole had hartproblemen

„Wij bevestigen dat meneer Cattermole een natuurlijke dood is gestorven en dat ons onderzoek hierbij is afgerond”, luidt de verklaring. „Aangezien zijn dood is veroorzaakt door natuurlijke omstandigheden, wordt er verder geen onderzoek ingesteld.”

Het lichaam van Cattermole werd op 6 april gevonden in zijn appartement in het Zuid-Engelse Wareham. In februari van dit jaar werd bekend dat de Britse groep S Club 7, waar Cattermole lid van was, weer zou gaan optreden. De band brak eind jaren negentig in eigen land door met het nummer Bring It All Back.