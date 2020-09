SBS haalt Dit vindt Nederland van de buis

Dat heeft de zender vrijdag gemeld. In Dit vindt Nederland werden meningen van diverse groepen Nederlanders over actuele stellingen naast elkaar gezet. „Helaas blijkt het programma in deze vorm niet voldoende te worden omarmd”, meldt producent Talpa in een verklaring. „Ontzettend jammer, zeker gezien het harde werk en het commitment van een grote groep collega’s”, stelt Talpa-baas Marco Louwerens.

Talpa vermoedt dat het programma in de toekomst in een gewijzigde vorm terugkeert. De kijkcijfers van Dit vindt Nederland schommelden tussen de 60.000 en 140.000 kijkers. Zij stegen de afgelopen weken niet.