Sensation keert terug met nieuw thema

Sensation groeide sinds 2000 uit tot een internationaal evenement, waarvan YES de 133e editie wordt. De organisatie belooft terug te gaan naar de muzikale wortels van het feest, namelijk house-muziek. Welke dj’s er precies gaan draaien, wordt later bekendgemaakt. Fans kunnen zich tot en met 14 maart registreren voor de kaartverkoop via de officiële website. De voorverkoop begint op 15 maart.

„Het thema van de nacht is krachtig; YES”, vertelt Milan Raven, Managing Director van ID&T Events. "Om te vieren dat positiviteit altijd wint, maar ook om te laten zien hoe de dansvloer altijd de plek is geweest waar je helemaal jezelf kunt zijn en alles los kunt laten. Mensen hebben behoefte aan de warmte, de intimiteit en het gevoel van saamhorigheid die bij housemuziek horen. Aangezien housemuziek is waar Sensation om draait, is dat het gevoel wat wij onze bezoekers gaan bieden en zoals mensen van ons gewend zijn doen we dat in de overtreffende trap."

Sensation zou eigenlijk al in de zomer van 2020 terugkeren naar de Johan Cruijff ArenA, onder de naam Beyond Sensation. Vanwege de coronacrisis werd het evenement tweemaal verplaatst. Het muziekevenement vond in Amsterdam voor het laatst in 2017 plaats.