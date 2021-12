Kim Kardashian wil scheiding van Ye versnellen

De realityster diende in februari de scheidingspapieren in. In de nieuwe petitie zegt ze dat ze er sindsdien meerdere keren bij Ye op heeft aangedrongen het huwelijk zo snel en vriendschappelijk mogelijk te ontbinden, maar dat hij tot nu toe niet heeft meegewerkt. Haar advocaten schrijven in de papieren dat Kardashian geen behoefte heeft aan een hereniging en het huwelijk wil afsluiten.

„Onoverkomelijke verschillen hebben ertoe geleid dat dit huwelijk is stukgelopen, en het is niet mogelijk het te redden door therapie of andere methodes”, zo staat volgens People in de petitie. „Het aanhouden van een gehuwdestatus heeft geen doel, en er is geen reden om een juridische relatie in stand te houden.”

Kim en Ye gingen begin dit jaar na bijna zeven jaar huwelijk uit elkaar. Het stel heeft vier kinderen: dochters North (8) en Chicago (3) en zoons Saint (6) en Psalm (2).