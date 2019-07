’Grote liefdes’ Rutger Hauer zichtbaar tijdens uitvaart

Rutger Hauer: „Ik moet de Friese klei aan mijn poten voelen.” Ⓒ Hollandse Hoogte

Na zijn successen met Turks Fruit (1973) en Soldaat van Oranje (1977) werd Rutger Hauer te groot voor Nederland en liet hij de polder achter zich voor een internationale filmcarrière. De acteur streek neer in Los Angeles, maar wisselde de States regelmatig af met zijn grote liefde Friesland. En dat zijn verbondenheid met zowel Amerika als Fryslân groot was, bleek wel op de uitvaart van de Hollywoodster, die afgelopen week op 75-jarige leeftijd in besloten kring werd begraven.