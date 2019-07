Weer nieuwe aangifte tegen Jelle Brandt Corstius

De aanleiding is een verklaring van Jelle Brandt Corstius op Twitter. Daarin reageert Brandt Corstius op de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam, die dinsdagochtend besliste dat hij zich toch voor de strafrechter moet verantwoorden voor het in de landelijke media en in een persbericht uiten van beschuldigingen van verkrachting.

Plasman laat weten dat Brandt Corstius zich met deze tweet, waarin hij zichzelf opnieuw neerzet als ’slachtoffer van seksueel geweld’ opnieuw schuldig maakt aan smaad. Dat doet Corstius door te schrijven: „Ik heb een stuk geschreven over een ervaring die ik als traumatisch heb ervaren. Met dit stuk wilde ik een stem geven aan de mannelijke slachtoffers van seksueel geweld.”

’Niet via de media’

In zijn verklaring verweert Brandt Corstius zich vervolgens nogmaals met het argument dat ’de naam van Van Dam niet te traceren is’. Hij zegt zich dan ook geen zorgen te maken over de rechtszaak, al vindt hij het ’jammer’.

Hij schrijft dat hij de afgelopen jaren geprobeerd heeft via mediation en bemiddeling ’door advocaten en gemeenschappelijke vrienden’ de zaak op te lossen. „Ik was ervan overtuigd dat de enige manier voorwaarts is om met elkaar in gesprek te gaan, niet via de media, advocaten en rechtszaken maar face to face.” Een uitspraak die hij doet nadat hij zelf de hele zaak aan het rollen bracht met het publiceren van zijn column over #MeToo in Trouw.

Hoewel hij nooit de naam van de vermeende verkrachter noemde, gaf hij wel de hint dat het ging om een man met wie hij bij het programma Barend en Van Dorp werkte. Al snel werd duidelijk dat hij op Van Dam doelde in zijn column.

Bekijk ook: Jelle Brandt Corstius toch vervolgd