NPO ziet geen reden om Eurovisie Songfestival al te annuleren

De organisatie vindt twee maanden van tevoren te vroeg om daar nu al ’verregaande’ beslissingen over te nemen, maar monitort de situatie. „We blijven hard werken om in mei een onvergetelijk Eurovisiesongfestival neer te zetten.”

De Rotterdamse wethouder Said Kasmi zei donderdag in het AD geen enkele noodzaak te zien „om het songfestival af te gelasten.” Zijn woordvoerder laat in een reactie op het artikel weten dat het evenement vooralsnog doorgaat „zoals de situatie vandaag is, maar we monitoren de situatie rondom het coronavirus nauwgezet en houden ons hierbij aan de richtlijnen van RIVM en GGD om de gezondheid van bezoekers en bewoners te waarborgen.” De gemeente blijft daarnaast in gesprek met de organisatie van het evenement. „De voorbereidingen voor het songfestival gaan op volle kracht door.”

In Rotterdam vindt donderdagmiddag een raadsvergadering plaats over de coronacrisis. Meerdere partijen vinden het gezien de huidige situatie onverantwoord om het evenement in Ahoy door te laten gaan.