Depressie als onzichtbaar monster in ’The son’

Wat: drama

Regie: Florian Zeller

Met: Hugh Jackman, Zen McGrath, Vanessa Kirby

Toneelschrijver Florian Zeller maakte tussen 2010 en 2018 een trilogie over mentale gezondheid, waarvan hij The father in 2020 zelf verfilmde. De uitgekiende en genadeloze manier waarop hij kijkers meetrok in het hoofd van een dementerende man, bleek goed voor zes Oscarnominaties. Ook zijn verfilming van The son zou het best eens ver kunnen gaan schoppen. Met depressie als centraal thema, komen reddeloze en verwarrende emoties pijnlijk dichtbij.

Hugh Jackman heeft daarbij een glansrol, als drukke advocaat die er voor zijn tienerzoon denkt te kunnen zijn. Peter wil het beter doen dan zijn eigen vader (korte maar briljante verschijning van Anthony Hopkins), hoewel hij ook een nieuwe partner met baby heeft om rekening mee te houden. Dat Nicholas dingen verzwijgt en zijn eigen verdriet niet goed begrijpt, maakt de situatie er niet makkelijker op.

Verhitte ruzies in The son voelen soms meer als toneelstuk dan film, maar de sterke cast - let ook op de bijrollen van Laura Dern en Vanessa Kirby - poetst dat grotendeels weg. Dit verhaal laat je vooral sterk meevoelen met mensen die zichzelf in de weg zitten en langs elkaar gaan leven. Gezinsleden die blokkeren om een connectie te maken, ondanks alle liefde en energie die ze te bieden hebben. De hardste klappen vallen in het laatste kwartier.

✭✭✭✭ (4 uit 5)