Imanuelle Grives in jeugdfilm Vechtmeisje

De film vertelt over de eigenzinnige en licht ontvlambare Bo, gespeeld door Aiko Bemsterboer die moet verhuizen naar een buitenwijk van Amsterdam wanneer haar ouders in een vechtscheiding belanden. Daar introduceert buurmeisje Joy haar bij de kickboks-club. Ze blijkt een natuurtalent te zijn en mag al snel meedoen aan de Nederlandse kampioenschappen, maar door de scheiding van haar ouders is Bo afgeleid en komt de wedstrijd steeds meer in gevaar.

Regisseur Johan Timmers maakte eerder onder meer de hit Loenatik, te gek!. De film wordt geproduceerd door The Film Kitchen, eerder verantwoordelijk voor biosooptitels als Kauwboy en Oude Liefde.

Distributeur September Film zal Vechtmeisje in 2018 in de Nederlandse bioscopen uitbrengen.